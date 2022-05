’ஆன்லைன் ரம்மி’ மேலும் ஒரு பலி! தொடர்சாவுகளை வேடிக்கை பார்க்கும் தமிழக அரசு? அன்புமணி ராமதாஸ் கேள்வி

Chennai

சென்னை : ஆன்லைன் ரம்மிக்கு சென்னை அம்பத்தூரில் மத்திய அரசு அலுவலகத்தில் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த ஆயுதப்படை காவலர் சரவணக்குமார் துப்பாக்கியால் சுட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட நிலையில், ஆன்லைன் ரம்மியால் ஏற்படும் தொடர் சாவுகளை வேடிக்கைப் பார்க்கப் போகிறதா தமிழக அரசு? என அன்புமணி ராமதாஸ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

எளிமையாக பணம் சம்பாதிக்கலாம் என்ற அறியாமையில் ஆன்லைன் ரம்மியில் மூழ்கி மன நோயாளிகளாக மாறி தற்கொலை செய்துகொள்ளும் நபர்களின் எண்ணிக்கை தமிழகத்தில் அதிகரித்து வருகிறது.

ஆன்லைன் ரம்மி, ட்ரேடிங்க் ஆப்கள் தான் இந்த அவலநிலைக்கு காரணம். இதனையடுத்து எழுந்த எதிர்ப்புகள் மற்றும் கோரிக்கைகளால் தடை கொண்டுவரப்பட்டது. ஆனால் அந்த தடை மீண்டும் விலக்கப்பட்டது.

சென்னையில் காவலர் துப்பாக்கியால் சுட்டு தற்கொலை.. எமனாக மாறிய ஆன்லைன் சூதாட்டத்தால் விபரீதம்

