அண்ணா சிலை கை உடைப்பா? கேட்டவுடன் வேகமாக ஓடிய அதிமுகவினர்.. குன்றத்தூரில் பரபர - என்ன காரணம்?

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: அதிமுக பொன்விழா ஆண்டு நிறைவடைந்து 51 வது ஆண்டு தொடங்குவதை அடுத்து குன்றத்தூரில் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டு இருந்த அண்ணா சிலையின் கை உடைந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

அதிமுகவின் பொன்விழா ஆண்டு நிறைவடைந்து 51வது ஆண்டு தொடங்குவதை அடுத்து இன்று சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகமான எம்.ஜி.ஆர். மாளிகையில் நடைபெறும் விழாவிற்கு வரவேண்டும் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி அழைத்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அதிமுக தலைமை வெளியிட்டு இருக்கும் அறிக்கையில், "அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழக நிறுவனத் தலைவர், 'பாரத் ரத்னா' புரட்சித் தலைவர் டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். அவர்களால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட "அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்" பொன்விழா ஆண்டை நிறைவு செய்து, 17.10.2022 - திங்கட்கிழமை 51-ஆவது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கிறது.

அதிமுக சார்பில் சட்டசபைக்கு நாங்கள் வந்து விட்டோம்.. அது அவங்க கிட்ட கேளுங்க - ஓபிஎஸ் நறுக்

English summary

After the completion of the AIADMK Golden Jubilee year and the beginning of the 51st year, there has been a commotion due to the broken arm of the statue of Anna, which was decorated in Kunradthur.