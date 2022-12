மழையால் வேகமாக நிரம்பிய செம்பரம்பாக்கம்.. திறக்கப்பட்ட மதகுகள்.. வெளியேறும் 1,000 கனஅடி நீர்

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: அடுத்த மூன்று மணி நேரத்திற்கு சென்னை உட்பட அதனையொட்டியுள்ள மாவட்டங்களில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், செம்பரம்பாக்கம் ஏரியிலிருந்து காலை 9 மணிக்கு சுமார் 1,000 கனஅடி நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது.

கடந்த சனிக்கிழமை அதிகாலை காலை மாண்டஸ் புயல் கரையை கடந்த நிலையில் சென்னை மட்டுமல்லாது வட மாவட்டங்களிலும் பரவலாக மழை பெய்தது.

ஆனால், புயல் கரையை கடந்த இரண்டு நாட்கள் ஆன பின்னரும் மழை தொடர்ந்து பெய்துக்கொண்டிருக்கிறது. இதற்கு தமிழ்நாட்டின் மேல் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சிதான் காரணம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

