உதயநிதிக்கு சிக்கல்? வேட்புமனுவில் பொய்யான தகவல்கள்.. வெற்றிக்கு எதிராக சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வழக்கு!

சென்னை : கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் உதயநிதி ஸ்டாலின் பெற்ற வெற்றியை செல்லாது என அறிவிக்க வேண்டும் என அவரை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட எம்.எல்.ரவி என்பவர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்.

கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் சென்னை சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில், திமுக இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலின் 69,355 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.

உதயநிதி ஸ்டாலின் வேட்பு மனுவில் அவர் மீது எந்தவித குற்ற வழக்குகளும் இல்லை என குறிப்பிட்டுள்ளார். ஆனால் அவர் மீது 22 வழக்குகள் நிலுவையில் இருக்கின்றன என்பதைச் சுட்டிக்காட்டி உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

M.L.Ravi, who contested against Udhayanidhi Stalin in Chepauk-Triplicane constituency in the last 2021 assembly election, has filed an appeal case in the Supreme Court, demanding that Udhayanidhi Stalin's victory should be declared null and void.