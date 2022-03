ஹிஜாப் தடை: தமிழ்நாட்டிலும் பரவியது போராட்டம்! புதுக் கல்லூரி மாணவர்கள், இஸ்லாமிய அமைப்புகள் தர்ணா!

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: கர்நாடக கல்வி நிலையங்களில் ஹிஜாப் அணிய மாநில அரசு விதித்த தடை தொடரும் என்ற அம்மாநில உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பை கண்டித்து தமிழ்நாட்டிலும் போராட்டங்கள் வெடிக்கத் தொடங்கி இருக்கின்றன.

கர்நாடக மாநிலம் உடுப்பியில் உள்ள அரசு PU கல்லூரியில் கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் இஸ்லாமிய மாணவிகள் 6 பேர் ஹிஜாப் அணிய தடை விதிக்கப்பட்டதால் ஒரு மாதத்துக்கும் மேலாக வகுப்பறைக்கு வெளியே அமர வைக்கப்பட்டனர்.

கர்நாடகாவில் கல்வி நிலையங்களில் மத அடையாளங்களை வெளிப்படுத்தும் ஆடைகளை அணியக்கூடாது என்றும் சீருடையை முழுமையாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் அரசு உத்தரவிட்டது.

அதனை அடிப்படையாக கொண்டே தொடர்ந்து மாணவிகளை அனுமதிக்கவில்லை என கல்லூரி நிர்வாகம் விளக்கமளித்தது. இதனை எதிர்த்து கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத்தில் மாணவிகள் வழக்கு தொடர்ந்தனர்.

English summary

Protests are also erupting in Tamil Nadu against the state High Court verdict that the state government's ban on wearing hijab in Karnataka educational institutions will continue.