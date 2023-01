"பஞ்ச தந்திரம்".. அச்சாணியே முறியுதே.. யார் 5 புள்ளிகள்.. பட்ட பாடெல்லாம் போச்சா.. அசராத "மேலிடம்"

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: தமிழக பாஜகவில் பரபரப்பும், சலசலப்பும், முணுமுணுப்புகளும் ஓடிக் கொண்டிருக்கின்றன.. இந்த புகைச்சல் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகி வருவதுதான், பலரது கவனத்தையும் திரும்பி பார்க்க வைத்து வருகிறது.. என்ன நடக்கிறது பாஜகவில்?

எம்பி தேர்தல் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது.. யார் யாருடன் கூட்டணி வைக்க போகிறார்கள் என்பது இப்போதுவரை முடிவாகவில்லை.. திரைமறைவில் இதற்கான வேலைகள் நடக்கிறது என்றாலும், வெளிப்படையாக எதுவுமே தெரியவில்லை.

சில நாட்களுக்கு முன்பு, சசிகலா, ஓபிஎஸ் + டிடிவி தினகரன் விவகாரத்தில், எடப்பாடி பழனிசாமியை சமாதானம் செய்ய, 2 மேலிட தலைவர்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்த சேலத்திற்கு வந்தார்களாம்..

Are the seniors standing together against the Tamil Nadu BJP leader and What are the internal conflicts