"சக்ஸஸ்" ஓபிஎஸ்ஸூக்கே?.. ஏகப்பட்ட "பிளஸ்" இருக்காமே.. கிளைமேக்ஸை நெருங்கும் அதிமுக பொதுக்குழு கேஸ்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: சட்டப்படியும், விதிப்படியும் ஓபிஎஸ் தரப்பு பக்கமே சாதகமான விஷயங்கள் உள்ளதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் பொதுக்குழு குறித்து கருத்து கூறி வருகிறார்கள்.

அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான வழக்கில், இன்று பிற்பகல் சுப்ரீம்கோர்ட்டில் ஓபிஎஸ் தரப்பினர் ஈபிஎஸ் தரப்பினர் மீது பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைத்து வாதம் செய்தனர்.

அப்போது எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில், "கட்சி விதிகளின்படி, ஐந்தில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் கோரிக்கையின் அடிப்படையில் பொதுக்குழுவை கூட்ட முடியும். அதன்படி தான் கடந்த ஜூலை மாதம் பொதுக்குழுக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டது. எனவே அந்தப் பொதுக்குழு சட்டவிரோதமானது அல்ல" என்று வாதிடப்பட்டது.

English summary

Are there any key points in favor of OPS and What will be the verdict of the AIADMK General Assembly