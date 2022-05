2 "சம்பவம்" இருக்காமே.. நாளும் குறிச்சாச்சு.. ஆளுநரை அவர் சந்திக்கிறாரா.. அதென்ன "எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்?"

Chennai

சென்னை: தமிழக அரசியல் களத்தில் 2 சம்பவங்கள், அடுத்த 2 நாளில் நடக்க போவதாக கூறப்படுகிறது.. இது மிகுந்த எதிர்பார்ப்பையும் ஏற்படுத்தி வருகிறது.

அரசியலில் ஈடுபடுவதற்கு முன்பேயே, உதயநிதி ஸ்டாலின் பிரசாரத்துக்கு செல்லும் பகுதிகளில் எல்லாம், ஒரு தலைவருக்கான உரிய முக்கியத்துவம் வழங்கப்பட்டு வந்ததை மறுக்க முடியாது.

எம்பி தேர்தலில் திமுக அமோக வெற்றி பெற்றதற்கு உதயநிதி ஸ்டாலினின் பிரசார ராசியும் ஒரு காரணம் என்று கட்சி தொண்டர்கள் மத்தியில் வெளிப்படையாகவே பேசப்பட்டது...

Are there reasons for edapadi palanisamy to be happy and What is going to happen on the 7th எடப்பாடி பழனிசாமி படுகுஷியில் இருக்க காரணம் என்ன? 7ம் தேதி என்ன நடக்க போகிறது?