எடப்பாடி எய்த 4 அம்புகள்.. ஓபிஎஸ் அளித்த 3 பதிலடிகள்.. இன்னும் 2 நாளில் "கேம் ஓவர்".. என்ன நடக்கும்?

சென்னை: அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் இன்னும் 2 நாட்களில் தீர்ப்பு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வியாழக்கிழமை இதன் தீர்ப்பு வழங்கப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் உயர் நீதிமன்ற தனி நீதிபதி ஜெயசந்திரன் பிறப்பித்த உத்தரவிற்கு எதிராக எடப்பாடி பழனிசாமி மேல்முறையீடு செய்து இருந்தார். ஓ பன்னீர்செல்வம் கோரிக்கையை ஏற்று அதிமுக பொதுக்குழு ஜூலை 11ம் தேதி நடந்தது செல்லாது என்று தனி நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

அதோடு அதிமுகவில் ஒருங்கிணைப்பாளர், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவிகள் தொடரும். அவர்கள் இருவரும் ஒப்புதல் அளித்தால் மட்டுமே பொதுக்குழுவை கூட்ட முடியும்.

அதிமுகவில் ஜூன் 23ம் தேதி நிலவிய அதே நிலைதான் நீடிக்க வேண்டும் என்று தனி நீதிபதி உத்தரவிட்டார். உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் துரைசாமி, சுந்தர் மோகன் ஆகியோர் வழக்கை விசாரணை செய்தனர். இந்த வழக்கில் உயர் நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை எதையும் விதிக்கவில்லை.

