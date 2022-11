‛‛உல்லாசம்’’.. பள்ளி மாணவிகள் 2 பேரை கடத்தி அதுவும் ஒரே வீட்டில்.. திருமணத்தை மறைத்து ஏமாற்றிய ரவுடி

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: கன்னியாகுமரியை சேர்ந்த ரவுடி ஒருவர் திருமணத்தை மறைத்து இன்ஸ்டாகிராமில் பழக்கமான பிளஸ் 2 மாணவி மற்றும் அவரது தோழி ஆகியோரை காதல் வலையில் வீழ்த்தி சென்னைக்கு அழைத்து சென்று ஒரே வீட்டில் உல்லாசமாக வசித்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

காதல் என்ற பெயரில் சிலர் சமூக வலைதள மூலம் சிறுமிகளை ஏமாற்றும் செயலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதுதொடர்பாக விழிப்புணர்வுகள் ஏற்படுத்திய போதிலும் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் ஆங்காங்கே நடந்து கொண்டே தான் இருக்கின்றன.

இந்நிலையில் தான் கன்னியாகுமரியில் ஒரு சம்பவம் நடந்துள்ளது. அதாவது சமூக வலைதளத்தில் பழக்கமான பிளஸ் 2 மாணவி அவரது தோழி என 2 பேரை காதலித்த ரவுடி, தனது திருமணத்தை மறைத்து இருவரையும் கடத்தி சென்று குடும்பம் நடத்தி உள்ளது. அதுபற்றி விபரம் வருமாறு:

English summary

A rowdy from Kanyakumari concealed his marriage and lured a +2 student and her friend to Chennai where they lived together in the same house.