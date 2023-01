ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல்.. எனது இளைய மகனுக்கு வாய்ப்பு கேட்டுள்ளேன்.. ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் பேட்டி!

Chennai

சென்னை: ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட என் இளைய மகன் சஞ்சய்-க்கு வாய்ப்பு வழங்க கேட்டுள்ளதாக காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் தெரிவித்துள்ளார். ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் தான் போட்டியிடவில்லை என்று கூறியுள்ள ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன், இளைஞர் ஒருவருக்கு காங்கிரஸ் கட்சி வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ திருமகன் ஈவெரா மறைவைத் தொடர்ந்து அந்த தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இடைத்தேர்தலில் திமுக கூட்டணி சார்பில் போட்டியிடும் வாய்ப்பு காங்கிரஸ் கட்சிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இதனைத் தொடர்ந்து காங்கிரஸ் கட்சியின் வேட்பாளர் யார் என்பது எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது. இதனிடையே ஈவிகேஸ் இளங்கோவன் அல்லது அவரது இளைய மகனான சஞ்சய் இளங்கோவன் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட வாய்ப்பு இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஈரோடு கிழக்கு இடைதேர்தலில் பாமக போட்டியிடாது! எந்தக் கட்சிக்கும் ஆதரவு கிடையாது! அன்புமணி அறிவிப்பு!

Senior Congress leader EVKS Ilangovan has said that he has asked to give an opportunity to my youngest son Sanjay to contest in the Erode East constituency by-election.