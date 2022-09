முதல் குற்றவாளி ‘முத்துராமலிங்க தேவர்’! வன்னியரசு போட்ட ட்வீட்! போனை போட்ட ‘சவுத்’! என்ன சொன்னார்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : 'சாதிய வாதிகளால் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்ட சாதி ஒழிப்பு போராளி இமானுவேல் சேகரன் அவர்களுக்கு வீரவணக்கம்' எனவும் 'படுகொலை வழக்கில் முதல் குற்றவாளி முத்துராமலிங்கத் தேவர் உள்ளிட்ட சாதி வெறியர்கள் நீதிமன்றத்தால் விடுவிக்கப்பட்டனர்' என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி வன்னியரசு ட்வீட் பதிவிட்டு நிலையில், தென் மாவட்டங்களில் அமைதியாக இருப்பது பிடிக்கவில்லையா என தென் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் அவரிடம் பேசிய உரையாடல் சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது.

இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இமானுவேல் சேகரன் 1957 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 11ஆம் தேதி மர்ம கும்பலால் வெட்டிப் படுகொலை செய்யப்பட்டார். இவர் கொல்லப்பட்ட வழக்கில் பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்பட்டு பின்னர் விடுதலை செய்யப்பட்டனர்.

அவர் இறந்த நாளான செப்டம்பர் மாதம் 11 ஆம் நாள், தமிழகத்தின் பல்வேறு அரசியல் கட்சியினரும், பல சமுதாய அமைப்பினரும் பங்கேற்று அவரது நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்துவதும் வழக்கம். இதற்காக இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் ஆண்டுதோறும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தபடுவதும் வழக்கம்.

English summary

While the first accused Muthuramalingath Devar and other caste fanatics were acquitted by the court in the Emanuel Shekaran murder case, the viduthalai siruthaigal katchi Vanniarasu posted a tweet saying, "Do you not like the silence in the southern districts?" The conversation that a person from the southern district spoke to him is spreading on social media.