பொய்கணக்கு காட்டி அதிமுக அரசு அவார்ட்? இறந்தவர்களை ‘மறைத்ததாக’ புகார்! விருது பறி போக வாய்ப்பு?

சென்னை : இந்தியாவிலே சாலை விபத்துகள் குறைந்து காணப்படும் முதல் மாநிலமாக தமிழகம் தெரிவு செய்யப்பட்ட விருது அளிக்கப்பட்ட நிலையில், அதிமுக ஆட்சியில் நடந்த தவறு காரணமாக 4 ஆண்டுகளில் சாலை விபத்தில் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 22 ஆயிரம் குறைத்து காட்டியது தற்போது நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது.

2016ஆம் ஆண்டு முதல் 34% சாலை விபத்துக்களை தவிர்த்ததோடு 54% சாலை விபத்தில் இறப்பவர்களை தடுத்து, இந்தியாவிலே சாலை விபத்துகள் குறைந்து காணப்படும் முதல் மாநிலமாக தமிழகம் தேர்வு செய்யப்பட்டது.

இதற்காக தமிழக அரசுக்கு மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சகம் சார்பில் விருந்து வழங்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

