Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: அரியலூர் அருகே அரசின் உதவித் தொகையை பெற சென்ற முதியவரை, அவர் உயிருடன் இல்லை எனவும் அவரிடமே கூறிய ஸ்டேட் பேங்க் அதிகாரிகள், உயிருடன் இருப்பதற்கான சான்றிதழ் வாங்கி வரும்படி கூறியுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நீங்க செத்து போய்டீங்க.. விவசாயியை அலறவிட்ட வங்கி அதிகாரிகள்.. அரியலூரில் அதிர்ச்சி சம்பவம்

தமிழகத்தில் உள்ள முதியவர்களுக்கு அரசின் சார்பாக மாதந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. வயதான நிலையில் உள்ள முதியவர்களுக்கு இந்த திட்டம் வரப்பிரசாதமாக உள்ளது. தங்கள் அடிப்படைத் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக இந்த பணத்தை மட்டுமே நம்பி உள்ளவர்கள் தமிழகத்தில் ஏராளம்.

இந்த நிதியானது முதியவர்கள் ரேகை வைத்தால் மட்டுமே வழங்கப்படும், அஞ்சலகங்கள் மூலமும் மற்றும் வங்கி கிளைகள், வங்கி சேவை மையங்கள் மூலமும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

English summary

The incident came as a shock to State Bank officials who told an elderly man near Ariyalur that he was not alive when he went to get a government subsidy and asked for a certificate of survival.