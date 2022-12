சாதித்த கத்தார்.. நூற்றாண்டின் மிகச்சிறந்த பிபா உலகக்கோப்பை! பிபிசி வாக்கெடுப்பில் சர்பிரைஸ் ரிசல்ட்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: 2022 பிபா உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடர் நடந்து முடிந்த நிலையில், இந்த 20 ஆம் நூற்றாண்டில் இதுவரை நடைபெற்ற 6 பிபா உலகக்கோப்பை தொடர்களில் சிறந்த தொடர் எதுவென்று பிபிசி நடத்திய வாக்கெடுப்பில் 78 சதவீதம் பேர் கத்தார் என வாக்களித்து உள்ளார்கள். மற்ற உலகக்கோப்பை தொடர்கள் ஒற்றை இலக்க சதவீதத்திலேயே வாக்குகளை பெற்று உள்ளன.

வளைகுடா நாடான கத்தாரில் கடந்த நவம்பர் மாதம் 20 ஆம் தேதி பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் பிபா உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடர் தொடங்கியது.

தகுதிச்சுற்று போட்டி முடிந்து 32 அணிகள் குரூப் சுற்றுக்கு தேர்வாகின. சர்வதேச கால்பந்து அணிகள் 8 குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு இதில் விளையாடி வந்தன.

இது பிபா பைனலா இல்ல காந்தாரா படமா? மெர்சல் மெஸ்ஸியும் குருநாதர் மாரடோனாவும்! தெறிக்கும் மீம்ஸ்

English summary

78 percent voted Qatar as the best of the 6 FIFA World Cup series held so far in the 20th century