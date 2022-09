"கரை சேராது".. வாய்ப்பில்லை ராஜா..ராகுல்காந்திக்கு பிரதமராகும் தகுதியில்லை.. குஷ்பு அட்டாக்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: என்றுமே கரை சேர முடியாத காங்கிரஸ் கட்சியை கரை சேர்க்க ராகுல்காந்தி சென்று கொண்டிருக்கும் நடை பயணத்தால் எந்த மாற்றமும் ஏற்படாது. ஏமாற்றமே மிஞ்சும் என்று நடிகையும் பாஜக தேசிய செயற்குழு உறுப்பினருமான குஷ்பு கூறியுள்ளார். ராகுல் காந்தி பிரதமராக தகுதியில்லை என்றும் குஷ்பு தெரிவித்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தி கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரை 3,500 கிலோமீட்டர் தூரம் நடைபயணத்தை கடந்த புதன்கிழமை கன்னியாகுமரியில் தொடங்கினார்.

களியக்காவிளை அருகே உள்ள தலச்சன்விளையில், கடந்த சனிக்கிழமை தமிழக பயணத்தை நிறைவு செய்தார். ஞாயிறு முதல் கேரளாவில் பாதையாத்திரையை தொடங்கியுள்ளார். கேரள மாநிலத்தில் 19 நாட்களில் 450 கிலோமீட்டர் தூரம் பாத யாத்திரை செல்ல திட்டமிட்டுள்ளார்.

English summary

Actress and BJP national executive committee member Khushpu said Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra will not bring any change to Congress party. Khushbu also said that Rahul Gandhi is not fit to be the Prime Minister.