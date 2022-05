ப.சிதம்பரம் திகார் சிறைக்கு செல்ல வாய்ப்பு! கார்த்தி சிதம்பரத்திற்கு ஆபத்தில்லை..! ஹெச்.ராஜா அதிரடி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : உறுதியான தகவல் இல்லாமல் ப .சிதம்பரம் வீட்டில் சிபிஐ சோதனை நடக்க வாய்ப்பில்லை எனவும், இந்த சோதனையின் அடிப்படையில் ப.சிதம்பரம் குடும்பத்தினர் திகார் செல்லும் வாய்ப்பு உள்ளது என பாஜக மூத்த தலைவர் ஹெச்.ராஜா கூறியுள்ளார்.

மத்திய முன்னாள் நிதியமைச்சரும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவருமான ப.சிதம்பரத்தின் மகனும், சிவகங்கை நாடாளுமன்ற தொகுதி எம்.பி.யுமான கார்த்தி சிதம்பரத்தின் வீடு, அலுவலகங்களில் சிபிஐ சோதனை நடத்தி வருகிறது.

காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் முன்னாள் நிதியமைச்சரும் காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவருமான ப.சிதம்பரத்தின் மகனுமான கார்த்தி சிதம்பரம் தொடர்புடைய வழக்கில் சிபிஐ அதிகாரிகள் இன்று காலை திடீர் சோதனை நடத்தினர்.

ராஜீவ் கொலை வழக்கு: பேரறிவாளன் விடுதலை? உச்சநீதிமன்றம் நாளை காலை 10.30 மணிக்கு தீர்ப்பு!

English summary

BJP senior leader H Raja has said that a CBI raid on P. Chidambaram's house was not possible without definite information and that the Chidambaram family was likely to go to Tihar based on the raid.