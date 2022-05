பாஜக வெறுப்பு அரசியல்! அந்த இரு மாட்டு வியாபாரிகள்! பலிபீடத்தில் அரசியலமைப்பு? முரசொலி கடும் தாக்கு!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நாட்டின் வளர்ச்சிக்குத் தடையாக இருப்பது வெறுப்புதான். வெறுப்பு அரசியலை விதைப்பதன் மூலமாக நாட்டின் வளர்ச்சியை தடுத்துக் கொண்டு இருக்கிறது பா.ஜ.க, என திமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ நாளிதழான முரசொலியில் கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதில்,"இதனை அரசியலில் - தேர்தலில் அவர்களுக்கு எதிர்களத்தில் நிற்பவர்கள் மட்டும் சொல்லவில்லை. அப்படிச் சொல்லி இருந்தால் அதற்குத் தேர்தல் - அரசியல்

சென்னையில் மே 5 ஆம் தேதி காலை ஹோட்டல்களுக்கு விடுமுறை

உள்நோக்கம் கற்பிப்பார்கள். இப்படிச் சொல்பவர்கள் இந்திய நீதித்துறையில் நீதியரசர்களாக பணியாற்றியவர்கள் - இந்திய அரசின் பல்வேறு பொறுப்புகளில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற உயர் அதிகாரிகள்தான் இப்படிச் சொல்லி இருக்கிறார்கள்.

English summary

Hate is an obstacle to the development of the country. The BJP has been sharply criticized in the DMK's official daily, Murasoli, for stifling the country's development by sowing the seeds of hate politics.