திமுகவிற்கு கடும் பதிலடி கொடுக்க தயாராகும் பாஜக.. அண்ணாமலை பேச்சின் பின்னணி என்ன?

சென்னை : தமிழகத்தில் திமுகவுக்கு மாற்று சக்தியாக பாஜக வந்துவிட்டதால் நேராக மோத முடியாதவர்கள் டிவிட்டரில் மோதுகிறார்கள், அதையும் பாஜக எதிர்கொள்ளும் என்று பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார். இந்த பேட்டியின் மூலம் சமூக வலைதளங்களில் திமுகவிற்கு கடும் பதிலடி கொடுக்க ரெடியாகி வருவது தெரிகிறது.

தமிழகத்தில் திமுகவிற்கு மாற்று சக்தியாகி விட்டது பாஜக என்பது பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலையின் கருத்து. நோட்டாவை தாண்ட முடியாத கட்சி என்று ஒரு காலத்தில் கிண்டலடிக்கப்பட்ட பாஜக, கடந்த சட்டசபை தேர்தலில் 4 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது.

சட்டசபை தேர்தலில் பல்வேறு தொகுதிகளில் கணிசமான வாக்குகளை கைப்பற்றியது. வெற்றியின் விளிம்பு வரை வந்து இரண்டு தொகுதிகளை பறிகொடுத்தது. கடந்த 2006 ஆண்டுக்கு பிறகு 15 ஆண்டுகள் கழித்து தமிழக சட்டமன்றத்தில் பாஜக அடியெடுத்து வைத்தது. இதனால் உற்சாகம் அடைந்த பாஜக மேலிடம் மாநில தலைவர் எல் முருகனுக்கு மத்திய அமைச்சர் பதவி கொடுத்து அழகு பார்த்தது.

BJP state president Annamalai has said that those who could not clash directly are clashing on Twitter as the BJP has come as an alternative force to the DMK in Tamil Nadu. With this interview, it seems that bjp getting ready to retaliate against DMK on social media.