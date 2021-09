அடை காத்த கோழி போல பொத்தி பொத்தி வளர்க்கப்படும் உதயநிதி ஸ்டாலின் தலைவராக முடியாது: அண்ணாமலை பேச்சு

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: திமுகவில் பொத்தி பொத்தி வளர்க்கப்படும் உதயநிதி ஸ்டாலினால் தலைவராக முடியாது என்று தெரிவித்துள்ளார் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை.

தமிழக பா.ஜ.க. வழக்கறிஞர் பிரிவின், மாநில செயற்குழு கூட்டம், அப்பிரிவின் தலைவர் பால் கனகராஜ் தலைமையில் பூந்தமல்லியை அடுத்த குமணன்சாவடியில் நடந்தது.

இதில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொண்டார் மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன்.

English summary

Tamil Nadu BJP leader Annamalai has said that Udhayanidhi Stalin, who is being raised in the DMK like a Incubated hen, cannot be the leader.