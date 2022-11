நோட்டா கட்சின்னு சொன்னீங்க.. முரசொலி முழுக்க இப்போ பாஜக நியூஸ்தான்.. வி.பி.துரைசாமி கிண்டல்

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பல ஆண்டு காலமாக பாஜகவை நோட்டா கட்சி என்று விமர்சித்து வந்தது திமுக, ஆனால், இன்று திமுகவின் முரசொலியில் தலையங்கம் முதல் கடைசி பக்கம் வரை பாஜக குறித்த செய்தி இல்லாமல் இருப்பதில்லை என விமர்சித்துள்ளார் பாஜக மாநில துணைத் தலைவர் விபி துரைசாமி.

தெலுங்கானா மாநிலத்தில் ஆளுங்கட்சியான பாரத் ராஷ்டிர சமிதி எம்.எல்.ஏக்கள் 4 பேரை தங்கள் பக்கம் இழுப்பதற்காக பாஜக தரப்பில் நடத்தப்பட்ட பணபேரம் குறித்த தகவல்களை தெலுங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர் ராவ் வெளியிட்டார்.

இதுகுறித்து அறிக்கை விடுத்த திமுக பொருளாளர் டி.ஆர்.பாலு, ஜனநாயகம் என்பது விலைபேசி விற்கும் சந்தையல்ல, மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் மந்தைகள் அல்ல என்பதை பாஜக நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என்று தெரிவித்தார்.

டி.ஆர்.பாலுவின் அறிக்கைக்கு பதிலடியாக இன்று பாஜக மாநில துணைத் தலைவர் விபி துரைசாமி அறிக்கை விடுத்துள்ளார்.

English summary

DMK MP TR Baalu said BJP should remember that democracy is not a bazaar and representatives elected by the people are not herds. In response to TR Balu, BJP state vice president VP Duraisamy has issued a statement today.