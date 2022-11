எடப்பாடிக்கு ஓகே சொன்ன பாஜக! ஆனாலும் ஒரு சிக்கல்! 4 பேர் ஒன்றாக இருந்தால்.. நயினார் போட்ட கண்டிஷன்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : யார் தலைமையில் கூட்டணி என்பதை விட,அதிமுக-பாஜக கூட்டணி நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தொடரும் எனவும், அதிமுக 4 பிரிவுகளாக பிரிந்து இருப்பதை விட ஒன்றிணைந்தால் கூட்டணி இன்னும் பலம் பெறும் என பாஜக சட்டமன்ற குழுதலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கூறியிருப்பது பாஜக, அதிமுக மீண்டும் ஒன்றிணைய வேண்டுமென்பதை வெளிக்காட்டுவதாக இருக்கிறது.

சட்டமன்ற தேர்தலில் ஏற்பட்ட தோல்விக்குப் பிறகு அதிமுக நிர்வாகிகள் மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர்களை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்ததோடு, அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை வேண்டும் என எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு போர்க்கொடி தூக்க.. முடியவே முடியாது என பேசினார் ஓபிஎஸ்.

ஆனாலும் கட்சியில் தனக்குள்ள செல்வாக்கை பயன்படுத்தி பெரும்பாலான மாவட்டச் செயலாளர்கள் பொதுக்குழு உறுப்பினர்களின் ஆதரவோடு எடப்பாடி பழனிச்சாமி அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

English summary

BJP Assembly Committee Leader Nayanar Nagendran has said that the ADMK-BJP alliance will continue in the parliamentary elections rather than who is leading the alliance, and that the alliance will be stronger if the ADMK unites instead of being divided into 4 team