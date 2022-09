"விடமாட்டோம்" ஆ.ராசாவை.. மேலிடம் வரை பறக்கும் புகார்.. "அவரிடம்" நேரிலேயே செல்கிறோம்: ஹிந்து முன்னணி

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: இந்து மதம் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய விதத்தில் பேசிய ஆ.ராசாவை திமுகவில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என்று தமிழக பாஜக போர்க்கொடி உயர்த்திய உள்ள நிலையில், இந்து முன்னணியும் அதே கோரிக்கையை வைத்துள்ளது.. அத்துடன் டெல்லி சென்று முறையிட போவதாகவும் தெரிவித்துள்ளது.

ஆ.ராசா பேசிய வீடியோ ஒன்றை மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில் ஷேர் செய்திருந்தார்..

இதற்கு பாஜக தரப்பு கேள்வி எழுப்பி வருகிறது... அத்துடன் அண்ணாமலை உட்பட பல்வேறு இந்து மத தலைவர்கள் இதற்கு கண்டனங்களை பதிவு செய்து வருகிறார்கள்.

English summary

BJP News: We are going to report to the President to strip MP Raja of his post, says Hindu Munnani Kadeswara subramanian