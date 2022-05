Oneindia Exclusive: கேரள ஆளுநரா நீங்க? ஜனாதிபதிக்கு புகார் கடிதம் போனது ஏன்? எச்.ராஜா சிறப்பு பேட்டி

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கேரள ஆளுநராக தன்னை நியமிக்க இருக்கிறார்கள் என்பதே உறுதிபடுத்தப்படாத தகவல் எனும் நிலையில், அதை செய்யக் கூடாது என வழக்கறிஞர் ஒருவர் குடியரசு தலைவருக்கு கடிதம் எழுதுவது என்பது விளையாட்டாக உள்ளது என பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா கூறியுள்ளார்.

தமிழக பாஜகவின் மூத்த தலைவரும் முன்னாள் தேசிய செயலாளருமான எச்.ராஜா, கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் பணியாற்றியவர்.

தற்போது தமிழக தலைவராக உள்ள அண்ணாமலை, முன்னாள் தலைவர்களான தமிழிசை சவுந்தரராஜன் எல்.முருகன் உள்ளிட்டோரை விட பல ஆண்டுகள் அனுபவமும், அதிரடி அரசியலும் செய்யக் கூடியவர்.

English summary

Exclusive: BJP senior leader H Raja has said that it is a joke for a lawyer to write a letter to the President asking him not to appoint himself as it is unconfirmed information that he is to be appointed as the Governor of Kerala.