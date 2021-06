'அனைத்து சாதியினர் & பெண்கள் அர்ச்சகராகலாம்.. அறிவிப்பை வரவேற்கிறோம்.. ஆனால்..' எல் முருகன் பளீச்

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: அனைத்து சாதியினரும் பெண்களும் அர்ச்சகராக நியமிக்கப்படுவார்கள் என்ற தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்பை வரவேற்றுள்ள தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் எல் முருகன், இருப்பினும், பண்டைக் காலத்தில் இருந்தே தமிழ்நாட்டில் இது நடைமுறையில் உள்ள ஒன்று தான் என அவர் கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு அறநிலையத்துறை அமைச்சராக உள்ள சேகர்பாபு இன்னும் 100 நாட்களில் அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராக நியமிக்கப்படுவார்கள் எனக் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் கூறியிருந்தார்.

அதேபோல, அனைத்து கோவில்களிலும் தமிழில் அர்ச்சனை செய்யப்படும் என்றும் பெண்கள் அர்ச்சகராக விரும்பினால் அவர்களுக்குத் தனிப் பயிற்சி கொடுக்கப்படும் என்றும் என்றும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.

English summary

Tamil Nadu BJP chief L Murugan welcomes TN government's all castes men and women can become as priests. However, he also says that this has been the practice in Tamil Nadu since ancient times.