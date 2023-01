கட்சி அதிகாரத்தை வச்சு வசூல்.. அதுவும் நூதனமா! 'பகீர்' கிளப்பிய பாஜக ஆதரவாளர்! என்ன நடக்குது?!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பாஜக ஆதரவாளரும், சினிமா தயாரிப்பாளருமான ஜேஎஸ்கே கோபி, தேசியக் கட்சியின் மாநில தலைவரை குறிவைத்து ட்விட்டரில் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்து வருவது பரபரப்பைக் கிளப்பியுள்ளது. 'வார் ரூம் பாய்ஸ்' என விமர்சித்து வந்த கோபி, மாநிலத் தலைவரைச் சீண்டும் விதமாக தொடர்ச்சியாக பல ட்வீட்களை வெளியிட்டுள்ளார்.

"கட்சியை வளர்க்கச் சொல்லி அதிகாரம் கொடுத்தா கட்சி அதிகாரத்தை வச்சி வசூல் பண்றாங்க.. அதுவும் நூதனமா..! பல நாள் திருடன் ஒரு நாள் அகப்படுவான்" என்றும் ஒரு ட்வீட்டை பதிவு செய்திருக்கிறார் ஜேஎஸ்கே கோபி.

கடந்த சில மாதங்களாக தேசியக் கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகி ஒருவரின் மீது பண வசூல் தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகள் கட்சிக்குள்ளேயே எழுந்த நிலையில், பாஜக ஆதரவாளரான ஜேஎஸ்கே கோபியின் பதிவுகள் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகின்றன.

என்எல்சி விவகாரம்.. அதிமுக, பாஜக கண்களுக்கு விளைநிலங்கள் தெரியவில்லையா? அன்புமணி ராமதாஸ் கேள்வி!

English summary

BJP supporter and film producer JSK Gopi's scathing criticism of the National Party's state president on Twitter has sparked a stir. JSK Gopi, who criticized as 'war room boys', has published several tweets in a row to tease top leader.