8 இடங்களுக்கு குறி.. வேலையை ஆரம்பித்த பாஜக தலைகள்.. மாதந்தோறும் கேம்ப் - அடுத்து வேட்டை தான்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : 2024 நாடாளுமன்றத் தேர்தலைக் குறிவைத்து வேலைகளை தீவிரப்படுத்தியிருக்கும் பாஜக, முதற்கட்டமாக 8 தொகுதிகளில் வேலையை ஆரம்பித்துள்ளது.

மத்தியில் இரண்டாவது முறையாக தொடர்ச்சியாக ஆட்சியமைத்து வரும் பாஜகவுக்கு இருக்கும் முக்கியமான குமுறல், தமிழகத்தில் பாஜகவுக்கு ஒரு எம்.பி கூட இல்லை என்பதுதான்.

2024 நாடாளுமன்றத்தில் தேர்தலில் இந்த நிலை தொடரக்கூடாது, இரட்டை இலக்கத்தில் எம்.பி சீட்களை பிடித்துவிட வேண்டும் என இப்போது இருந்தே முழுமுயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறது பாஜக.

BJP intensified its work targeting 2024 parliamentary elections, has started the election work in 8 constituencies in the first phase. Senior in-charges have been appointed for these 8 constituencies.