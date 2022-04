'எனக்கு இந்தி தெரியாது' ஒரே பாஜக உறுப்பினர் உமாஆனந்தன்! ‘மே இந்தி மாலும்' ஒரு மணி நேரத்தில் பல்டி

Chennai

சென்னை : சென்னை மாநகராட்சி பட்ஜெட் 2022-23ம் நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது. பட்ஜெட் மீதான பொது விவாதத்தில் பாஜக உறுப்பினர் உமா ஆனந்த் பேசினார்.

மாமன்ற அவையில் நமஸ்காரம் என்று கூறி தனது உரையை உமா ஆனந்த் தொடங்கினார். அப்போது 'வணக்கம்' என்று திமுக உறுப்பினர்கள் ஒருமித்த குரலில் சத்தமாக கூறினர்.

Speaking at a budget meeting in Chennai, BJP member Uma Anandan said, 'I don't know Hindi either.' There was laughter at the council meeting and DMK members knocked on the table to welcome him.