இந்து கோயில் ஆலோசனை குழு தலைவராக முதல்வர் ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்க கூடாது- முற்போக்கு பிராமண சங்கம்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: பெரிய இந்து கோயில்களுக்கான ஆலோசனைக் குழுவின் தலைவராக தமிழ்நாடு முதல்வர் பொறுப்பேற்க கூடாது என்று, முற்போக்கு, பிராமண சங்கம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.

இது தொடர்பாக, அந்த சங்கத்தின் தலைவர், பாலசுப்பிரமணியன், துணைத் தலைவர் விஜயராகவன், செயலாளர் சீனிவாசன் உள்ளிட்டோர் இணைந்து அறிக்கையொன்றை வெளியிட்டுள்ளனர்.

அந்த அறிக்கையிலுள்ள அம்சங்கள் இவைதான்-

English summary

The Progressive Brahmin Association has demanded that the Chief Minister of Tamil Nadu should not take charge as the chairman of the advisory committee for large Hindu Temples.