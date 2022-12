நெருங்கும் ஜல்லிக்கட்டு! ரெடியாக இருங்க மக்களே! காளைகளும் காளையர்களும் எப்படி தயாராவர்கள் தெரியுமா?

Chennai

சென்னை : தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் பண்டிகை என்றாலே நினைவுக்கு வருவது ஜல்லிக்கட்டு தான். ஆயிரக்கணக்கானோர் மத்தியில் துள்ளி வரும் காளைகள் ஜல்லிக்கட்டுக்கு எப்படி தயார் செய்யப்படுகின்றன? காளையர்கள் எப்படி தயாராகின்றன என்பது குறித்து பார்க்கலாம்..

தமிழகத்தின் அடையாளமான பொங்கல் பண்டிகை நெருங்கி வருவதால் திண்டுக்கல், தேனி, மதுரை, புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டியில் பங்கேற்க காளைகளும் காளையர்களும் உற்சாகத்துடன் தயாராகி வருகின்றனர்.

பொங்கல் பண்டிகையின்போது மதுரை மாவட்டத்தில் அவனியாபுரம், பாலமேடு, அலங்காநல்லூரில் ஜல்லிக்கட்டு வெகுவிமரிசையாக நடைபெறும். இதேபோல திண்டுக்கல், புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை பகுதிகளிலும் ஜல்லிக்கட்டு விழா வெகு விமரிசையாக கொண்டாடப்பட உள்ளது.

Jallikattu is what comes to mind when we think of Tamil Thirunalam Pongal festival. How are the bulls prepared for the Jallikattu, among thousands of bulls? Let's see how the bulls are prepared..