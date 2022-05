வாட்ச் பழுது.. பேப்பரை தா! 1 மணி நேரத்திற்கு முன்பே பிடுங்கிய விஜிலேட்டர்! கதறிய குரூப் 2 தேர்வர்கள்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தேர்வறை கண்காணிப்பாளரின் கைக்கடிகாரம் பழுதானதால், 15 தேர்வர்கள் ஒருமணி நேரம் முன்னதாகவே டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2ஏ தேர்வை எழுதி முடித்த அவலம் சென்னையில் அரங்கேறியுள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசில் குரூப் 2, 2ஏ பிரிவில் காலியாக உள்ள 5,529 இடங்களை நிரப்புவதற்கான தேர்வு நேற்று முன்தினம் காலை 9.30 மணி முதல் பகல் 12.30 மணி வரை நடைபெற்றது.

200 கேள்விகளுக்கு விடையளிக்க 3 மணி நேரம் ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில், பழுதான வாட்சை பார்த்து தேர்வு அறை கண்காணிப்பாளர் 2 மணி நேரத்திலேயே தேர்வை முடிக்க வைத்த அவலம் சென்னையில் அரங்கேறியிருக்கிறது.

English summary

A tragedy has taken place in Chennai where 15 candidates had written the TNPSC Group 2, 2A exam an hour earlier due to the fault of the exam hall supervisor watch.