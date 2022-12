அடுத்தடுத்து பள்ளிக்கரணையில் நடக்கும் விபத்துக்கள்.. அதிவேகத்தால் உயிரிழந்த ஐடி பெண் ஊழியர்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: சென்னை அருகே கோவளம் கடற்கரையை சுற்றி பார்த்துவிட்டு ஐடி ஊழியர்கள் 4 பேர் அதிகாலை நேரத்தில் காரில் வந்துகொண்டிருந்தனர். பள்ளிக்கரணை அருகே கார் சீறிப்பாய்ந்து வந்து கொண்டிருந்தபோது அங்குள்ள தடுப்புச்சுவரில் மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இதில் பெண் என்ஜினீயர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். மேலும் 3 பேர் படுகாயம் அடைந்தனர்.

சென்னையை அடுத்த ஓல்டு மகாபலிபுரம் சாலையில் ஏராளமான ஐடி நிறுவனங்கள் உள்ளன.

இந்த ஐடி நிறுவனங்களில் வெளிமாநிலங்கள், வெளிமாவட்டங்களில் உள்ள ஏராளமான ஆண்களும் பெண்களும் பணியாற்றி வருகின்றனர்.

English summary

4 IT employees were coming by car early in the morning after looking around the Kovalam beach near Chennai. The car was speeding near Pallikarana when it crashed into the barricade there. The female engineer died tragically. 3 others were seriously injured.