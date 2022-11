அடடே வாங்க வாங்க! களைகட்டிய ஜெகத்ரட்சகன் இல்ல விழா! ஆஜரான உதயநிதி, ராமதாஸ்! சர்ப்ரைஸ் தந்த சந்தானம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : திமுக மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான ஜெகத்ரட்சகன் இல்ல விழாவில் ராமதாஸ், அன்புமணி ராமதாஸ், உதயநிதி ஸ்டாலின், அமைச்சர் துரைமுருகன் நடிகர் சந்தானம் உள்ளிட்ட பலர் கலந்துகொண்டு மணமக்களை வாழ்த்தினர்.

திமுக முன்னணி தலைவர்களில் ஒருவரும் அரக்கோணம் நாடாளுமன்றத் தொகுதி உறுப்பினருமான ஜெகத்ரட்சகன் இல்ல திருமண விழா இன்று சென்னையில் நடைபெற்றது. நேற்று திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியும் நடைபெற்றது.

அரக்கோணம் தொகுதியில் நீண்ட வருடங்களாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கும் இவர் மத்திய இணை அமைச்சராகவும் பணியாற்றி இருக்கிறார்.

One of DMK's senior leaders and Member of Parliament Jagadratsakan congratulated the bride and groom along with Ramdas, Anbumani Ramdas, Udhayanidhi Stalin, Minister Duraimurugan actor Santhanam and others.