சூர்யாவுக்கு வாழ்த்து சொன்ன தேவா - சூப்பர் ஸ்டாருக்கு மம்முட்டி உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் வாழ்த்து

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: தலைவா என தமிழக மக்களால் அன்புடன் அழைக்கப்படும் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் பிறந்தநாளையொட்டி, தமிழின் ஐகானிக் திரைப்படங்களில் ஒன்றான தளபதி படத்தில் அவருடன் இணைந்து நடித்த மலையாள திரையுலகின் உச்சநடிகரான மம்முட்டி தளபதி படத்தின் ஸ்டில்லுடன் ட்விட்டரில் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

நடிகர் ரஜினிகாந்தின் பிறந்த நாளை அவரின் ரசிகர்கள் உற்சாகமாகக் கொண்டாடி வருகின்றனர். கோயில்களில் சிறப்பு பூஜைகள், வழிபாடுகள் நடத்திக் கொண்டாடி வருகின்றனர். அவருக்கு வாழ்த்து கூற நேற்று இரவு முதலே ரசிகர்கள், போயஸ் கார்டனில் உள்ள அவரது வீட்டின் முன் குவிந்தனர்.

சென்னையில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் வசிக்கும் போயஸ் கார்டனில் நள்ளிரவில் ரசிகர்கள் சிலர் கேக் வெட்டி பிறந்த நாளையும் கொண்டாடியுள்ளனர். இது தவிர தற்போது அவரை பார்ப்பதற்காக தொடர்ந்து ஏராளமான ரசிகர்கள் அவரது இல்லத்தை நோக்கி படையெடுத்து வருகின்றனர். தொடர்ந்து பலரது அன்பு மழையில் நனைந்து கொண்டிருக்கும் அவருக்கு வாழ்த்துகள் குவிகிறது.

Mammootty, the superstar of Malayalam cinema who co-starred with Rajinikanth in one of the iconic Tamil film thalapathi, has congratulated Rajinikanth on his birthday on Twitter with the still of the film.