பெட்ரோல், டீசல், கேஸ் விலை உயர்வுக்கு மத்திய, மாநில அரசுகளே பொறுப்பு... சொல்வது பிரேமலதா விஜயகாந்த்

சென்னை: பெட்ரோல், டீசல், சமையல் கேஸ் விலை உயர்வை சமாளிக்க முடியாமல் சாமானிய மக்கள் தவித்து வருவதாக தேமுதிக பொருளாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் கூறியுள்ளார். விலைவாசி உயர்வை கட்டுப்படுத்த மத்திய, மாநில அரசுகள் இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருப்பது கண்டிக்கத்தக்கது என்றும் பிரேமலதா விஜயகாந்த் தெரிவித்துள்ளார்.

கடலூர் மாவட்டம் காட்டுமன்னார்கோவில் அருகே உள்ள ஸ்ரீமுஷ்ணம் பகுதியில் பிரசித்தி பெற்ற பூவராக சுவாமி கோவில் உள்ளது. இக்கோவிலுக்கு தமிழகம் மட்டும் இன்றி பல்வேறு அண்டை மாநிலங்களை சேர்ந்த பிரபலங்களும், சுவாமி தரிசனம் மற்றும் நேர்த்திக் கடன் செய்ய வருவது வழக்கம்.

தேமுதிக நிறுவன தலைவர் விஜயகாந்தின் மனைவியும், தேமுதிக கட்சியின் பொருளாளருமான பிரேமலதா விஜயகாந்த் மற்றும் அவரது மகன் விஜய பிரபாகரன் ஆகியோர் இந்த ஆலயத்திற்கு வந்து அகல் தீபம் ஏற்றி வழிபட்டனர்.

DMDK Treasurer Premalatha Vijayakanth has said that ordinary people are suffering from the inability to cope with the increase in petrol, diesel and cooking gas prices. Premalatha said it was reprehensible that the central and state governments had not yet taken action to curb inflation.