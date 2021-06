யூனிபார்மை கழட்டி விடுவேன்.. போலீசை மிரட்டிய வழக்கறிஞரின் முன் ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சென்னை சேத்துபட்டு சிக்னலில் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்ட போக்குவரத்து போலீசாருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட வழக்கறிஞர் தனுஜா ராஜனின் முன்ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது.

போலீஸாரை பணி செய்ய விடாமல் தடுத்துள்ளதால் அவருக்கு முன்ஜாமீன் வழங்கக்கூடாது என்று அரசு தரப்பில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டதால் மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு சென்னை சேத்துபட்டு சிக்னலில் போக்குவரத்து உதவி ஆய்வாளர் ஆனந்தன் மற்றும் தலைமைக் காவலர் ரஜித்குமார் உள்ளிட்ட காவலர்கள் வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தாரகள்.

வாகன ஓட்டிகளுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்.. சுங்கச்சாவடிகளில் வரப்போகுது புதிய நடைமுறை .. என்னனு தெரியுமா?

English summary

advocate Tanuja Rajan's pre-bail petition has been dismissed after she got into an argument with the traffic police during a vehicle inspection at the Chennai Chetput signal.