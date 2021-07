ஈசிஆர் பண்ணை வீட்டில் பிறந்த நாள் கொண்டாட்டம்.. குளிர்பானத்தில் மதுகலந்து.. பிளஸ் 2 மாணவியை.. பகீர்

Chennai

சென்னை: சென்னை கோவளம் பண்ணை வீட்டில் பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்தில் பங்கேற்க வந்த பிளஸ் 2 மாணவிக்கு குளிர்பானத்தில் மது கலந்து கொடுத்து பாலியல் பலாத்காரம் செய்த கல்லூரி மாணவனை போக்சோ சட்டத்தில் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்,

குளிர்பானத்தில் மயக்க மருந்து கொடுத்து பலாத்காரம் செய்தபோது கல்லூரி மாணவன் அதை வீடியோவும் புகைப்படும் எடுத்து வைத்திருக்கிறார். இதை விசாரணையில் கண்டுபிடித்த போலீசார், அவரிடம் இருந்து இருவரும் ஒன்றாக இருந்தபோது எடுத்த வீடியோ மற்றும் புகைப்படங்களை பறிமுதல் செய்தனர்,.

சென்னை வியாசர்பாடி சத்யா நகரில் வசித்து வரும் சந்தோஷ்(19) ஒரு தனியார் காலேஜில் பட்டப்படிப்பு இரண்டாம் ஆண்டு படித்து வருகிறார். சந்தோஷின் நண்பர் ஒருவருக்கு கடந்த வாரம் பிறந்தநாள் வந்தது.

A college student who raped a Plus 2 student who was attending a birthday party at a farm house in Kovalam, Chennai, has been arrested and jailed under the Pocso Act.