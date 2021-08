தூய்மை பணியால் போக்குவரத்து நெரிசல்.. சூப்பராக யோசித்த சென்னை மாநகராட்சி.. செமையான மாற்று ஏற்பாடு!

Chennai

சென்னை: இந்தியாவில் மும்பை, ஹைதராபாத், பெங்களூரு போன்று சென்னையிலும் போக்குவரத்து நெரிசல் என்பது தீராத தலைவலியாக இருக்கிறது. குறிப்பாக 'பீக் ஹவர்ஸ்' எனப்படும் காலை, மாலை நேரங்களில் போக்குவரத்து நெரிசலை தாண்டி அலுவலகத்துக்கு செல்வது என்பது ஒரு மலையையே தாண்டுவது போன்றதாகும்.

சென்னையை பொறுத்தவரை அனைத்து வார்டு பகுதிகளிலும், முக்கிய சாலைகளிலும் தினமும் தூய்மை பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இவ்வாறு தூய்மை பணிகள் மேற்கொள்ளும்போது கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வருகிறது.

The Chennai Corporation has announced that all cleaning work in Chennai will be carried out only at night due to traffic congestion during the day