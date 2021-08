புளியந்தோப்பு குடியிருப்பு விவகாரம்: கட்டுமான நிறுவன விளக்கத்துக்கு சென்னை மாநகராட்சி மறுப்பு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: கொரோனா சிகிச்சை மையம் அமைத்ததால் புளியந்தோப்பு அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் சேதாரம் எதுவும் ஏற்படவில்லை என்று சென்னை மாநகராட்சி மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது. பி.எஸ்.டி கட்டுமான நிறுவனத்துக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

சென்னை புளியந்தோப்புப் பகுதியில் குடிசை மாற்று வாரியத்தால் கட்டப்பட்ட கே.பி.பார்க் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்டிடத்தின் அவல நிலைதான் தற்போது தமிழகத்தின் தலைப்பு செய்தியாக இருக்கிறது.

சைடஸ் கேடில்லா வேக்சின்: அவசர பயன்பாட்டிற்கு இந்திய மருந்து கட்டுப்பாட்டு வல்லுநர் குழு பரிந்துரை

அதிமுக ஆட்சியில் ரூ.112 கோடியே 60 லட்சம் செலவில் கட்டப்பட்ட இந்த குடியிருப்பின் கட்டிடத்தை தொட்டாலே சிமெண்ட் பூச்சு உதிர்வது தொடர்பான வீடியோ வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

English summary

The Chennai corporation has denied that there was any damage to the Puliyanthope apartment due to the setting up of the Corona treatment center