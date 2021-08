சென்னையில் 9 இடங்களில் வணிக வளாகங்கள், கடைகளை திறக்க அனுமதி.. எந்தெந்த இடங்கள்?.. முழு விவரம்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: சென்னையில் பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் 9 இடங்களில் வணிக வளாகங்கள், அங்காடிகள் திறக்க தடை விதிக்கப்பட்டு இருந்த நிலையில் நாளை முதல் மீண்டும் திறக்க சென்னை மாநகராட்சி அனுமதி அளித்துள்ளது.

பெற்றோரிடம் ஆசிர்வாதம் வாங்க அழைத்து 3 மாத கர்ப்பிணி எரித்து கொலை.. காதல் கணவர் கைது

தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்றின் இரண்டவது அலை அதிவேகமாக குறைந்து வந்தது. தமிழ்நாடு அரசு மேற்கொண்ட நடவடிக்கையும், கடுமையான ஊரடங்குமே கொரோனாவை குறைத்தது. ஆனால் மக்கள் கொரோனா தடுப்பு முறைகளை முன்பற்றாததால் தமிழ்நாட்டில் கொரோனா மீண்டும் சற்று அதிகரித்தது.

English summary

The Chennai Corporation has given permission to reopen shopping malls and shops in 9 places where the public is likely to congregate from tomorrow, as it has been banned