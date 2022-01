கொரோனா வீட்டுத் தனிமையில் இருக்கீங்களா... மருத்துவ ஆலோசனை பெற தொலைபேசி எண்கள்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் நிலையில் சென்னை மாநகராட்சியில் வீட்டில் கொரோனா காரணமாக தனிமைப்படுத்தப்பட்டு சிகிச்சையில் இருக்கும் மக்கள் மருத்துவ ஆலோசனை பெறுவதற்காக சென்னை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் சிறப்பு தொலைபேசி எண்களை வெளியிட்டுள்ளனர்.

இந்தியாவில் கடந்த சில நாட்களாக கொரோனா பாதிப்பு தீவிரமாக அதிகரித்து வருகிறது குறிப்பாக தமிழகத்தில் சென்னை மாநகராட்சி பகுதிகளில் அடுத்தடுத்த நாட்களில் பல மடங்கு உயர்ந்துள்ளது.

பாதிக்கப்பட்டவர்களில் பெரும்பாலானோர் சென்னை மாநகராட்சி பகுதிகளில் உள்ள ராஜீவ்காந்தி அரசு தலைமை மருத்துவமனை மற்றும் கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனை ஆகியவற்றில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

