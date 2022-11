சிறிய மழைக்கே தாக்குபிடிக்க முடியவில்லை.. அவசரத்தில் திமுக செய்த பணிகள் இது.. இபிஎஸ் குற்றச்சாட்டு!

Chennai

சென்னை: திமுக ஆட்சியில் அவசர கோலத்தில் செய்யப்பட்ட வடிகால் பணிகள் காரணமாக, சிறிய மழைக்கே தாக்கு பிடிக்க முடியவில்லை என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்துள்ளார்.

வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியால் தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது. தலைநகர் சென்னையில் தினமும் காலை தொடங்கி இரவு வரை மழை வெளுத்து வாங்கி வருகிறது.

இருப்பினும் சென்னை மாநகர் பொறுத்தவரை முன்கூட்டியே தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மாநகராட்சி மேற்கொண்டாலும் சில இடங்களில் இன்னமும் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது. இவற்றை மோட்டார்கள் மூலம் வெளியேற்றும் பணி எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்த நிலையில் எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி மழையால் பாதிக்கப்பட்ட ஆலந்தூர் தொகுதிக்குட்பட்ட முகலிவாக்கம் பகுதியில் மழை வெள்ள பாதிப்புகளை ஆய்வு செய்து, பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரண உதவிகளை வழங்கினார். இதனைத் தொடர்ந்து எடப்பாடி பழனிசாமி செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், சென்னை மாநகரப் பகுதிகளின் பல்வேறு இடங்களில் மழைநீர் குளம் போல் தேங்கி உள்ளது.

திமுக அரசு சென்னை மாநகர பகுதிகளில் ஒரு சொட்டு நீர் கூட இல்லை என்று கூறி வருகிறார்கள். ஆனால் இன்று எந்த அளவுக்கு தண்ணீர் இருக்கிறது என்பது ஆய்வின் மூலம் தெரிய வந்துள்ளது. திமுகவினர் தண்ணீர் தேங்கவில்லை என்ற தவறான தகவலை சொல்லி வருகிறார்கள். மழைநீர் வடிகால் வசதி செய்யப்பட்டு தண்ணீர் வடிந்து வருவதாக கூறப்படுவது தவறான தகவல். அதேபோல் அதிமுக ஆட்சியில் வடிகால் பணிகள் சிறப்பாக செய்யப்பட்டது என்று தெரிவித்தார்.

Leader of Opposition Edappadi Palanisamy has criticized that drainage works have done by dmk in the emergency situation.