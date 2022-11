வெள்ளை மாளிகை போல் ஒரு காவல் நிலையம்! தேடி வந்த ஐஎஸ்ஓ தரச்சான்று! தூள் கிளப்பும் காவல்துறை!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: சென்னையில் வெள்ளை மாளிகை போல் அமைக்கப்பட்டுள்ள பூக்கடை காவல் நிலையத்துக்கு ஐஎஸ்ஓ 9001/2005 தரச்சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

சட்டம் ஒழுங்கை சிறப்பாக பரமாரிப்பது, தூய்மையான காவல் நிலைய வளாகம், ஆவணங்களை முறையாக பராமரித்து வருவது உட்பட இன்னும் பல்வேறு சிறப்புகளை பெற்றிருப்பதால் இந்தச் சான்று கிடைத்திருக்கிறது.

சென்னையிலேயே மிகவும் பழமையான காவல் நிலையம் பூக்கடை காவல் நிலையம் என்பதும் அதன் கட்டிடம் மட்டும் தற்போது சீரமைக்கப்பட்டுள்ளது என்பது கவனிக்கத்தக்கது.

English summary

The Flower Bazar Police station , was awarded the most prestigious ISO 9001:2015 Certificate on 16.11.22 , for The enforcement of laws, prevention, detection and investigation of crimes, maintenance of law and order, responding to emergencies and providing support services to maintain peace in the area of jurisdiction.