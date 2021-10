முதல்வர் ஸ்டாலின் நிகழ்ச்சிக்காக டிராபிக்கில் நிறுத்தப்பட்ட நீதிபதி.. கடுமையாக கண்டித்த ஹைகோர்ட்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: நீதிபதியை பணி செய்யவிடாமல் 25 நிமிடம் தடுத்து வைத்த காவல்துறைக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்த உயர்நீதிமன்றம், முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர்களுக்கு அளிக்கும் அதே மரியாதையை நீதிபதிகளுக்கும் அளிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ளது.

நடிகர்சிவாஜி கணேசனின் 96வது பிறந்த நாள் விழாவை முன்னிட்டு சென்னை அடையாறு டி.ஜி.எஸ்.தினகரன் சாலையில் உள்ள சிவாஜி மணி மண்டபத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர்கள் இன்று கலந்து கொண்டனர்.

இதற்காக சாலைகளில் இரும்பு தடுப்புகளை அமைத்து சாலைகளில் போக்குவரத்து நிறுத்தி வைத்தனர்.

English summary

High Court Judge stooped for CM MK Stalin program: The Chennai High Court has strongly condemned the police for Interrupt a judge for 25 minutes and ordered that judges be given the same respect as the chief minister and ministers.