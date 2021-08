2ம் கட்ட மெட்ரோ.. சென்னை மக்களே புதிய போக்குவரத்து மாற்றத்திற்கு தயாராகுங்கள்.. காவல்துறை அறிவிப்பு

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : சென்னை கோடம்பாக்கம் பவர் ஹவுஸ் சந்திப்பிலிருந்து போரூர் சந்திப்பு வரை ஆற்காடு சாலை வழியாக சென்னை மெட்ரோ இரயில் 2ம் கட்டபணி துவங்கவுள்ள காரணத்தினால் 17.08.2021 முதல் போக்குவரதது மாற்றம் அமல்படுத்தப்படுகிறது.

சென்னை மாநகர காவல்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் கூறியுள்ளதாவது : சென்னை பெருநகர காவல்துறை போக்குவரத்து தெற்கு மாவட்ட எல்லைக்குட்பட்ட கோடம்பாக்கம் பவர் ஹவுஸ் சந்திப்பிலிருந்து போரூர் சந்திப்பு வரை ஆற்காடு சாலை வழியாக சென்னை மெட்ரோ இரயில் 2ம் கட்டபணி துவங்கவுள்ளது.

இதன் காரணமாக 17.08.2021 அன்று காலை 06.00 மணிமுதல் 22.00 மணி வரையில் பரிச்சார்த்த முறையில் கீழ்கண்ட போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்படவுள்ளது என்பதை தெரிவித்துக்கொள்ளப்படுகின்றது.

English summary

Chennai Metro Rail Limited has planned to commence Phase II works (Elevated Corridor) from Kodambakkam Power House to Porur junction in the jurisdiction of Traffic South district. Due to this reason on 17.08.2021 at morning 06.00 Hrs. to 22.00 Hrs. Some traffic diversion will be implemented on trial basis.