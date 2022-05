ரம்ஜான் விருந்தில் பிரியாணியோடு, நகைகளை விழுங்கிய நபர்... சென்னையில் நடந்த பரபர சம்பவம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னை விருகம்பாக்கத்தில் ரம்ஜான் விருந்தில் பிரியாணி சாப்பிட்ட நபர், வீட்டில் இருந்த தங்க, வைர நகைகளையும் திருடி விழுங்கினார். இதுகுறித்த போலீஸ் புகாரில் ரூ.1.45 லட்சம் மதிப்பிலான நகைகள் மீட்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை விருகம்பாக்கத்தை அடுத்த சாலிகிராமம் அருணாச்சலம் சாலையில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு உள்ளது. இங்கு 34 வயது நிரம்பிய பெண் ஒருவர் வசித்து வருகிறார்.

இவர் நகை கடை ஒன்றில் வேலை செய்து வருகிறார். ரம்ஜான் பண்டிகையையொட்டி நகைக்கடையில் பணிபுரியும் பெண் ஒருவரை வீட்டுக்கு விருந்து வரும்படி அழைத்தார்.

English summary

A 32-year-old man in Chennai, who was invited to a friend’s Eid party, swallowed jewels worth Rs 1.45 lakh, along with the biryani that was on offer. After the host noticed the missing jewels, she filed a complaint. Police, upon scanning his stomach, found the jewels.