கணவரை பிரிந்த பெண்! வெறும் 30 நாளில் திருமண ஆசைக்காட்டி 3 பொண்டாட்டிக்காரர் செய்த லீலை! என்னாச்சு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: கணவரை பிரிந்த பெண்ணிடம் திருமணம் ஆசைக்காட்டி வெறும் 30 நாளில் ரூ.36 லட்சம், 13 பவுண் நகையை பறித்து கோவாவில் கூத்தடித்து கேரளாவில் மசாஜ் செய்து உல்லாச வாழ்க்கை வாழ்ந்த 3 பொண்டாட்டிக்காரரரை சென்னை போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர்.

சென்னை தாம்பரம் அடுத்த முடிச்சூர் பகுதியில் வசித்து வருபவர் 35 வயது பெண். இவருக்கு திருமணம் முடிந்த நிலையில் தம்பதி இடையே கருத்துவேறுபாடு ஏற்பட்டது. இதனால் அவர் கணவரை பிரிந்து தனியாக வாழ்ந்து வந்தார்.

மேலும் அவர் 2வது திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் என்று முடிவெடுத்து. இதையடுத்து வரன் பார்க்கும் ஆன்லைனில் தனது விபரங்களை பதிவு செய்தார்.

English summary

Chennai police have arrested the person who has 3 marriage and wanted to marry a divorced woman. He just 30 days and snatched 13 soverign gold and Rs.36 lakhs.