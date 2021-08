தமிழ்நாட்டில் இந்த 5 மாவட்டங்களில்.. 2 நாட்களுக்கு நல்ல மழை பெய்யும் - சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம்

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் 2 நாட்களுக்கு கோவை, வேலூர் உள்பட 5 மாவட்டங்களில் மிதமான மழை பெய்யும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. சென்னையில் மழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் கூறியுள்ளது.

தென் மேற்கு பருவமழை காரணமாக தமிழ்நாட்டில் ஓரளவு மழை பெய்துள்ளது என்றே கூறலாம். சென்னையில் கடந்த வாரம் நல்ல மழை கொட்டியுள்ளது. இந்த நிலையில் அடுத்த 5 நாட்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் மழை அறிவிப்பை சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ளது.

The Chennai Meteorological Department has forecast moderate rains in five districts of Tamil Nadu for two days. It has also said that there is a chance of rain in Chennai