சூரியனை விட்டு விலகும் பூமி.. தமிழகத்தில் கடுங்குளிர் நிலவுமா.. சென்னை வானிலை மையம் பதில்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: சூரியனிடம் இருந்து பூமி விலகிச் செல்வதால் தமிழகத்தில் கடுங்குளிர் நிலவும் என்பது தொடர்பாக எந்த எச்சரிக்கையும் கொடுக்கப்படவில்லை என வானிலை ஆய்வு மையம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.

சூரியனை பூமி உள்ளிட்ட அனைத்து கோள்களும் சுற்றி வருகின்றன. பூமி ஆண்டுக்கு ஒரு முறை சூரியனில் இருந்து அதன் தொலைதூர நிலைக்கு செல்லும். இது அபேலியன் என்று அழைக்கப்படும்.

அது போல் பூமி சூரியனுக்கு மிக அருகில் இருப்பதை பெரிஹேலியன் என்பார்கள். பொதுவாக அல்பெலியன் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூலை 6 ஆம் தேதியே தொடங்கிவிடும். அது போல் பெரிஹேலியன் ஜனவரி 2ஆம் தேதி தொடங்கும்.

சூரியனிலிருந்து விலகி செல்லும் பூமி.. இன்று முதல் கடுங்குளிர் நிலவும்.. காய்ச்சல் ஏற்படவும் வாய்ப்பு

English summary

Chennai Meteorological department refuses about heavy cold wave alert given by them. There is nothing truth in rumour spreading about that.