ஓஎம்ஆர் ரோட்டில் புதுமை.. சென்னைவாசிகளுக்கு கிடைக்கும் அடுத்த சர்ப்ரைஸ்.. தமிழக அரசின் அதிரடி

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : சென்னை ராஜிவ் காந்தி சாலை துரைப்பாக்கம் சந்திப்பில் இருந்து கிழக்கு கடற்கரை சாலையை இணைக்கும் வகையில் பதிய வழித்தட சாலை அமைக்கும் பணி நெடுஞ்சாலைத் துறை சார்பில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த சாலை பணிகள் நிறைவு பெற்று போக்குவரத்திற்கு திறந்துவிடப்பட்டால் ஓஎம்ஆர் சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஓரளவு குறையும்.

சென்னை நகரம் 2000க்கு முன் இருந்தையும் இப்போது இருந்தையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தால் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் தெரியும். குறிப்பாக மகாபலிபுரம் செல்லும் பழைய சாலையான ராஜீவ் காந்தி சாலையில் பல்வேறு மீனவ கிராமங்களை தன் ஆக்டோபஸ் கரங்களால் அள்ளிக்கொண்டது சென்னை.

மாமல்லபுரத்தினை நோக்கிச் செல்லும் ராஜீவ் காந்தி சாலை தான் இன்றும் பாரம்பரியமான கிராமங்கள், ஐ.டி. கம்பெனிகள் என இரு வேறு உலகங்களைப் பிரிக்கும் எல்லையாக விளங்குகிறது.

English summary

The Highways Department is in the process of constructing a new road from the Rajiv Gandhi Road junction in Chennai to the East Coast Road.